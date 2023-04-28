Китай заявил, что наблюдал за американским самолетом-разведчиком в Тайваньском проливе

Боярская сообщила, что ее соцсети взломали мошенники и призвала своих подписчиков быть бдительными

Актриса Елизавета Боярская призналась, что очень расстроилась из-за взлома ее страницы в соцсетях, так как это может навредить не только ей, но и ее близким и поклонникам.