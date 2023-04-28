Китай заявил, что наблюдал за американским самолетом-разведчиком в Тайваньском проливе

Китайские военные направили «истребители, чтобы внимательно следить за американским самолетом», заявил представитель Минобороны КНР, подвергнув резкой критике неоднократные провокационные акты Соединенных Штатов в Тайваньском проливе, которые наносят ущерб миру и стабильности.
Ранее власти Тайваня обвинили Китай в проведении новых учений в водах пролива.
По их заявлению, военные корабли и самолеты провели массовые маневры в том числе некоторые истребители пересекли серединную линию в Тайском проливе, которая считается границей между островом и материком.