Глава МИД Франции поддержала миссию ЕС в Армении

Миссия была создана после столкновений, в результате которых в сентябре прошлого года на границе между этими двумя республиками погибло около 300 человек, была продлена на два года.

«У Франции и Евросоюза в отношении региональной ситуации есть только одна цель — способствовать восстановлению мира», — заявила Катрин Колонна, которая посетила расположение миссии в пятницу.

Накануне глава французской дипломатии провела в Баку переговоры с президентом и министром иностранных дел Азербайджана, за что была подвергнута критике в соцсетях.

