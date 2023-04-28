Опытный огородник научил, как ухаживать за рассадой редиса, чтобы спасти от блошек и избежать стрелок

Чем хорош редис - быстротой созревания. Перед тем как начать выращивать помидоры, на этой же грядке можно успеть собрать урожай редиса.

Он не боится холодных перепадов, даже заморозки выдерживает.

Нельзя сажать редис на место, где до него росли крестоцветные (капуста, кресс-салат, дайкон, руккола). Предпочитает этот овощ солнечные места, рыхлые, плодородные земли.

Нельзя вносить свежий навоз, чтобы избежать гнили и нитратов в плодах. Лучший вариант - перепревший навоз, подойдет биогумус.

Посевы делаем в борозды глубиной на 2 см, дно уплотняем и выравниваем, чтобы всходы были дружные.

Семечки высаживаем с интервалом в 5 см, чтобы редиске было куда расти. От борозды к борозде делаем расстояние в 15 см примерно. Если будете загущать посевы, редис уйдет в стрелки.

Для придания плодам сочности и сладости нужен ежедневный полив, если нет возможности для этого, довольствуйтесь редисом с горчинкой.

Политые грядки мульчируем, чтобы сохранить влагу в земле подольше.

Редис выбрасывает стрелку, если посеяны семена низкого качества и не соблюдены рекомендуемые сроки посадки.

Посадите летом, когда много солнца, редис быстро выпустит стрелку. Лучше всего делать это весной, причем ранней, можно также сажать в конце августа.

Надо иметь ввиду, если после посева редиса ударили заморозки, он тоже уйдет в стрелку.

Что касается крестоцветной блошки, больше всего ее боится рассада, взрослые растения от вредителя не страдают.

Можно укрыть молодую рассаду агроволокном, края закрепить досками, камнями, любыми тяжелыми предметами. Воздух и свет будут проходить, а вот блошка не пролезет.

Держите рассаду там три недели.

Другой вариант спасения растений - осыпать их табачной пылью, золой, можно смешать оба порошка. После дождя и полива каждый раз эту процедуру повторяем.

Аромат порошка блошка не переносит и не может из-за него распознать редис, поэтому пролетает мимо.