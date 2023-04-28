В Пекине назвали обвинения экспертов ООН по Тибету «необоснованными»

«Сообщается, что с 2015 года сотни тысяч тибетцев были переведены из своей традиционной сельской жизни на низкооплачиваемую низкоквалифицированную работу в рамках схемы, которую называют добровольной. Но на практике их участие было бы вынужденным», — заявили шесть докладчиков ООН в четверг в пресс-релизе.

«Тибет обладает социальной стабильностью, экономическим развитием, этническим единством, религиозной гармонией, и люди (там) живут и работают в мире. Так называемые опасения спецмеханизма экспертов совершенно беспочвенны», — заявил официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Китай призывал экспертов уважать факты и не становиться «пособниками определенных антикитайских сил», отметил Мао.