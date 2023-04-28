ЕСПЧ обязал Москву компенсировать Тбилиси 130 млн евро репараций за конфликт 2008 года

ЕСПЧ уже выносил такое решение в 2021 году, но в решении, вынесенном в пятницу, зафиксировал сумму, которую Москва должна выплатить Тбилиси «в течение трех месяцев».

Самая крупная сумма, 115 миллионов евро, по оценке ЕСПЧ выделяется для более чем 23 тысячам человек, которые не могут вернуться в свои дома в Южной Осетии и Абхазии.

Россия была исключена 16 марта 2022 года из Совета Европы, наблюдателя за соблюдением прав человека на континенте, но остается, по мнению Суда, ответственной за нарушения Европейской конвенции о правах человека, которые она якобы совершила до этой даты.