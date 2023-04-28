Представитель Киркорова прокомментировала ситуацию по поводу того, что певцу запрещено пересекать границу Молдавии

15:01 2023-04-28

Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская призналась, что не знала о запрете артисту въезжать в Молдавию. Сотрудница певца отметила, что сейчас все внимание исполнителя и всей его команды сосредоточено на концертах в Кремле.

Екатерина Успенская обратила внимание, что Филипп Киркоров и все его сотрудники всецело поглощены подготовкой к кремлевским концертам, которых будет проходить еще 3.

Представительница певца пообещала, что тот факт, что артиста не ждут в Молдавии, они примут к сведению, отметив, что лично для нее это новость.

Известно, что Большие кремлевские концерты Киркорова пройдут 28.04, 29.04 и 30.04.

Ранее сообщалось, что на концертные костюмы для своей юбилейной программы Филипп Бедросович потратил в общей сложности 1 000 000 евро.

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