Представитель Киркорова прокомментировала ситуацию по поводу того, что певцу запрещено пересекать границу Молдавии

Екатерина Успенская обратила внимание, что Филипп Киркоров и все его сотрудники всецело поглощены подготовкой к кремлевским концертам, которых будет проходить еще 3.

Представительница певца пообещала, что тот факт, что артиста не ждут в Молдавии, они примут к сведению, отметив, что лично для нее это новость.

Известно, что Большие кремлевские концерты Киркорова пройдут 28.04, 29.04 и 30.04.

Ранее сообщалось, что на концертные костюмы для своей юбилейной программы Филипп Бедросович потратил в общей сложности 1 000 000 евро.