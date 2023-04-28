Галкин отругал Вайкуле за ее слова о возможном президенстве комика

Юморист Максим Галкин отчитал свою подругу, латвийскую исполнительницу Лайму Вайкуле после того, как она порекомендовала его в президенты России.

О том, как пародист отреагировал на ее слова, рассказала сама исполнительница в рамках авторского Ютуб-шоу.

Вайкуле не стала скрывать, что была "немножко дурындой", мечтая о Галкине как о главе РФ. Вайкуле назвала ситуацию издержками монтажа.

Комик, услышав слова певицы, рассмеялся и пожурил ее: "Лайма, ну ты как всегда! Ну ты, конечно, наговорила".

Исполнительница в ответ заявила, что это ее позиция, придерживаться которой она имеет полное право.