Боярская сообщила, что ее соцсети взломали мошенники и призвала своих подписчиков быть бдительными

16:19 2023-04-28

Актриса Елизавета Боярская призналась, что очень расстроилась из-за взлома ее страницы в соцсетях, так как это может навредить не только ей, но и ее близким и поклонникам.

Елизавета Боярская пообещала, что в ближайшее время разберется со взломом своих соцсетей, но пока не может справится с подобной проблемой.

Актриса отметила, что тем, кто подписан на ее страницу, уже приходят всякие вредоносные материалы.

Звезда экрана призвала фанатов быть бдительными и не открывать сомнительные ссылки, размещенные в Сети от ее имени. Также не стоит соглашаться на всякие сомнительные предложения "от нее".

Елизавета заверила, что как только решит вопрос, с радостью сообщит об этом.

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