Боярская сообщила, что ее соцсети взломали мошенники и призвала своих подписчиков быть бдительными

Елизавета Боярская пообещала, что в ближайшее время разберется со взломом своих соцсетей, но пока не может справится с подобной проблемой.

Актриса отметила, что тем, кто подписан на ее страницу, уже приходят всякие вредоносные материалы.

Звезда экрана призвала фанатов быть бдительными и не открывать сомнительные ссылки, размещенные в Сети от ее имени. Также не стоит соглашаться на всякие сомнительные предложения "от нее".

Елизавета заверила, что как только решит вопрос, с радостью сообщит об этом.