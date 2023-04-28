Ольга Орлова сделала снимок девочки, лежащей в кроватке, которую украшает огромный бант. Сама малышка беззаботно спит, прикрытая "няшным" одеяльцем в сердечко.
Орлова впервые показала свою новорожденную дочь Аню, не прикрывая лицо ребенка смайликами
Певица и ведущая Ольга Орлова решилась показать свою маленькую наследницу Аню. Она сфотографровала малышку в кроватке, выложив изображение в Сеть.
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На фото можно рассмотреть черты лица наследницы знаменитости, но только в профиль.
Напомним, что Орлова родила дочь 6 февраля текущего года, назвав ее Анной.
Несмотря на трудности материнства в солидном возрасте, Ольга решилась на пополнение в семействе, так как очень долго хотела зачать и выносить второго ребенка.
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