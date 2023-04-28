Орлова впервые показала свою новорожденную дочь Аню, не прикрывая лицо ребенка смайликами

16:33 2023-04-28

Певица и ведущая Ольга Орлова решилась показать свою маленькую наследницу Аню. Она сфотографровала малышку в кроватке, выложив изображение в Сеть.

Ольга Орлова сделала снимок девочки, лежащей в кроватке, которую украшает огромный бант. Сама малышка беззаботно спит, прикрытая "няшным" одеяльцем в сердечко.

  • Изображение статьи

    На фото можно рассмотреть черты лица наследницы знаменитости, но только в профиль.

    Напомним, что Орлова родила дочь 6 февраля текущего года, назвав ее Анной.

    Несмотря на трудности материнства в солидном возрасте, Ольга решилась на пополнение в семействе, так как очень долго хотела зачать и выносить второго ребенка.

    Не обошлось без осложнений после родов для самой артистки: у нее разошлись ребра и мышцы живота.

    Сегодня все позади, так как врачи "подлатали" мать семейства.

Показать следующие комментарии
Фото