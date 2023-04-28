Орлова впервые показала свою новорожденную дочь Аню, не прикрывая лицо ребенка смайликами

На фото можно рассмотреть черты лица наследницы знаменитости, но только в профиль.

Напомним, что Орлова родила дочь 6 февраля текущего года, назвав ее Анной.

Несмотря на трудности материнства в солидном возрасте, Ольга решилась на пополнение в семействе, так как очень долго хотела зачать и выносить второго ребенка.

Не обошлось без осложнений после родов для самой артистки: у нее разошлись ребра и мышцы живота.

Сегодня все позади, так как врачи "подлатали" мать семейства.