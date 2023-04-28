Мадрид вызвал посла России из-за атак в соцсетях

Цель встречи состояла в том, чтобы «протестовать против нападок на правительство в социальных сетях», сообщил AFP представитель министерства, добавив, что испанские власти выразили свое решительное неприятие таких методов во время этой встречи.

В поле зрения оказался твит российского посольства, в котором критике подверглась министр обороны Испании Маргарита Роблес, заявил представитель.

Правительство потребовало отозвать этот твит, опубликованный в среду, на что россиское посольство выразило согласие, добавил он.