Соколовский сообщил о свадьбе с Суркорвой

Наконец Влад Соколовский решился на женитьбу на своей девушке Ангелине Сурковой.

Непоследнюю роль в его решении сыграл факт рождения возлюбленной наследника Дэвида в прошлом году.

Певец решил поделится подробностями предстоящего торжества, признавшись, что оно будет проходить не в РФ.

Молодые люди мечтают о свадьбе в Италии. В планах пары расписаться в сентябре-октябре этого года.

Соколовский и Суркова познакомились в 2019 году, через год после развода исполнителя с Ритой Дакотой, от которой у него есть дочь Мия.