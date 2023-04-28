Дачный эксперт порекомендовал необычные редкие растения, которые можно выращивать на огороде

Познакомьтесь с интересными экземплярами, о которых вы, возможно, не слышали. Вдруг в этом сезоне вам захочется посадить что-то необычное и удивить себя и знакомых.

Бамия (окра)

Обитатель юга, дает высокий урожай. На вкус - что-то среднее между спаржей, баклажаном, молоденьким горошком. Выращивается в умеренном климате рассадой. Можно готовить разными способами: тушить, мариновать, запекать.

Вигна

Относится к бобовым, очень вкусная. Кто раз выращивал и попробовал, уже не откажется. Плоды интересные, продолговатые, в длину вырастают до метра. Можно приготовить любые блюда. Употреблять в пищу лучше зеленом виде, пока молодые. Беловатые уже будут жесткими.

Чуфа (земляной миндаль)

Формой и видом напоминают миндаль, на вкус, как лесной орех. В южных странах это привычное растение, разводят массово как многолетник, на продажу. В умеренном климате, обеспечив плодородный грунт и обилие солнечных лучей, можно вырастить и собрать хороший урожай.

Арахис

Растение из семейства бобовых. Выращивать можно только через рассаду. Если все пройдет гладко, будете лакомиться неплохим урожаем орехов.

Пак-Чой (китайская капуста)

Нежная, сочная, очень вкусная и полезная. Напоминает пекинскую капусту. Китайцы ее очень любят.

Мелотрия (африканский огурец)

Это тыквенное растение, по виду плоды напоминаю мелкие арбузы. В свежем виде мало кто употребляет, а вот в соленьях и маринадах самое то. В закатках смотрится красиво. Вкус приобретает тех овощей, которые закатываются с ним в одной банке.

Лагенария (индийский огурец)

Что-то наподобие кабачка, только форму имеет очень необычную, плоды похожи на симпатичные пятнистые кувшинчики. Еще растение называют бутылочной тыквой. Молодые, едва поспевшие плоды очень вкусные и нежные, в свежем виде не едят, зато подходят для готовки разных блюд. Когда плод полностью созрел, его оболочка твердеет, становится, как камень. Из нее можно сделать интересную посуду.

Пепино (дынная груша)

Название экзотичное, внешний вид тоже, ни на что знакомое не похож. На вкус - удивительное сочетание груши, банана, дыни. Сладкая нежная, ароматная дынная груша. Никто не останется равнодушным. Огородники успешно выращивают в умеренном климате.