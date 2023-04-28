Овечкин сообщил о том, что уходит из спорта

36-летний гонщик Артем Овечкин убежден, что настало время дать зеленый свет молодым.

Спортсмен признался, что его не раз упрекали, что он не дает пробиться молодежи, и он наконец решил прислушаться к этому мнению.

Выступать Овечкин перестал еще в прошлом году, став студентом олимпийского универа, где учился 10 месяцев, а также занялся спортивным благотворительным фондом, чтобы кроме бизнеса работать и над социальными проектами.

5 раз Артем становился чемпионом России в индивидуальной шоссейной велогонке.

В 2008 году завоевал бронзу на чемпионате мира среди юниоров.