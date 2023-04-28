Кремль: у зерновой сделки нет хороших перспектив

Владимир Путин получил письмо от генсека ООН Антониу Гутерриша с аргументами в пользу продления, но для России подвижек нет, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Российские производители удобрений продолжают испытывать проблемы с экспортом своей продукции.

Россия также жалуется, что санкции, которые препятствуют поставкам продовольствия.

Путин призвал Гутерриша работать на международном уровне, чтобы обеспечить беспрепятственное движение российских кораблей.

Есть проблемы, например, со страховкой фрахтователей, а также с выплатами, потому что денежные переводы через подсанкционные российские банки затруднены.