Лула легализовал шесть заповедников коренных народов в Бразилии

Дачный эксперт подсказал, как посадить вытянутую рассаду, чтобы она прижилась и дала ранний урожай

Вытянувшаяся рассада не редкое явление, и неудивительно, что она вызывает расстройство у огородников. Но отчаиваться не стоит, надо лишь найти правильный подход к ней, и тогда получите урожай еще раньше обычного.