Лула легализовал шесть заповедников коренных народов в Бразилии

17:44 2023-04-28

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в пятницу подписал указы, легализующие шесть новых заповедников для коренных народов, впервые с 2018 года.

Эти заповедники гарантируют аборигенам исключительное использование природных ресурсов при сохранении их традиционного образа жизни.

Они рассматриваются учеными как оплот против вырубки лесов, главной проблемы в борьбе с глобальным потеплением.