Лула легализовал шесть заповедников коренных народов в Бразилии

Эти заповедники гарантируют аборигенам исключительное использование природных ресурсов при сохранении их традиционного образа жизни.
Они рассматриваются учеными как оплот против вырубки лесов, главной проблемы в борьбе с глобальным потеплением.
Эти заповедники гарантируют аборигенам исключительное использование природных ресурсов при сохранении их традиционного образа жизни.
Они рассматриваются учеными как оплот против вырубки лесов, главной проблемы в борьбе с глобальным потеплением.
Ангелина Крент
На сегодняшний день, опираясь на сохранившиеся до наших дней документы, можно утверждать о 71 созданном шедевре. В целости к сегодняшнему дню сохранилось 65 экземпляров, по крайней мере известных.
Храмова Оксана
Вытянувшаяся рассада не редкое явление, и неудивительно, что она вызывает расстройство у огородников. Но отчаиваться не стоит, надо лишь найти правильный подход к ней, и тогда получите урожай еще раньше обычного.