Адвокат Блиновской утверждает, что его клиентка не пыталась скрыться, а просто не знала об уголовном деле против нее

17:52 2023-04-28

По словам адвоката Елены Блиновской, его клиентка не пыталась скрыться от закона, она просто была не вкурсе того, что на нее заведено уголовне дело.

Правозащитник основательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской сообщил, что его подопечная никуда не сбегала.

Она не знала о том, что ее хотят арестовать. Поездка была запланирована.

28 апреля в Узбекистане должен был состояться ее семинар "Четвертое измерение". При себе у знаменитости нашли билет Москва-Ташкент.

Правовед также обратил внимание на то, что загранпаспорт Елена отдала добровольно.

Остается лишь один вопрос, почему блогер не поехала в аэропорт, а была задержана около границы России с Беларусью.

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