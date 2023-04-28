Адвокат Блиновской утверждает, что его клиентка не пыталась скрыться, а просто не знала об уголовном деле против нее

Правозащитник основательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской сообщил, что его подопечная никуда не сбегала.
Она не знала о том, что ее хотят арестовать. Поездка была запланирована.
28 апреля в Узбекистане должен был состояться ее семинар "Четвертое измерение". При себе у знаменитости нашли билет Москва-Ташкент.
Правовед также обратил внимание на то, что загранпаспорт Елена отдала добровольно.
Остается лишь один вопрос, почему блогер не поехала в аэропорт, а была задержана около границы России с Беларусью.
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