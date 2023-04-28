На Филиппинах загорелся севший на мель корабль

«Даймонд-шоссе MV» находится у побережья города Лапу-Лапу в центральной провинции Себу после тайфуна «Рай» с декабря 2021 года.

Пожар возник из-за того, что на борту были складированы активные металлические отходы. Все участники команды находятся в безопасности.

Более 100 судов сели на мель или затонули во время тайфуна «Рай», погибло более 400 человек.

Каждый год на Филиппины обрушиваются тайфуны, некоторые из которых вызывают серьезные разрушения.

В ноябре 2013 года ураган Хайян унес жизни более 6300 человек.