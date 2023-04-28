Иранский режиссер Джафар Панахи покинул свою страну впервые за 14 лет

В 2010 году Панахи был приговорен к шести годам лишения свободы за «антиправительственную пропаганду», и с тех пор ему не разрешалось покидать страну.

Он был арестован в Тегеране 11 июля 2022 года и освобожден в феврале, через два дня после объявления голодовки в знак протеста против условий содержания в тюрьме.

«После отбытия наказания г-ну Панахи было разрешено покинуть страну, и он получил свой паспорт», — сказал его адвокат Салех Никбахт.

Панахи, который также критически смотрит в своих фильмах на политику Исламской Республики, является одним из самых всемирно известных режиссеров страны.

В его отсутствие он получил специальный приз от жюри Венецианского кинофестиваля за свой последний фильм «Медведей нет».