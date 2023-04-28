Огородный эксперт объяснил, как добиться почти стопроцентной всхожести семян петрушки

Хорошей всхожести семян может мешать обилие эфирных масел в семенах, которые из-за этого плохо прорастают. Берите не свежие семена, а второго или третьего года.
Тогда толку будет больше. Чтобы избежать проблем со всхожестью, многие дачники практикуют посев семян укропа и петрушки под зиму.
Эфирные масла постепенно вымываются из-за дождей, снеговой воды. К весне такие семена хорошо всходят.
Садоводы, кстати, давно заметили странный парадокс, когда посеешь на подготовленное место и ухаживаешь, ни укроп, ни петрушка могут не взойти.
А вот самосевом запросто расселяются по всему участку.
Чтобы убрать эфирные масла из семян петрушки, используем два простых способа.
Замачиваем посадочный материал в обычной воде на 24 часа, воду время от времени обновляем. Потом сразу высеваем, чуть подсушив.
Другой способ - погружение в бензин или уайт-спирит (растворитель). Всего одна минута, и сразу вынимаем. Обработав семена, мы получаем всходы на 6-й день.
В обратном случае, вы будете их ждать 3 недели.
Посеять петрушку можно как в ноябре (под зиму), так и с апреля по август. Если сеяли на зиму, урожай будет к апрелю.
Можно выращивать петрушку на второй год, но вкусовые качества страдают. Лучше каждый раз разводить новую, свежую.
Чтобы семена быстро проросли, обеспечиваем им достаточно количество света. Если заглубить их в землю, то из всех прорастет меньше половины. Поступить надо так.
Проделать бороздку на глубину в 2 см, полить водой, уложить семена. Землей не присыпаем, а накрываем пленкой. Так должно пройти 2 недели.
Мы создали хорошие условия: много света, влаги, тепла. Добьемся 80-90% всходов.
Поддержать подросшие саженцы нужно поливами и подкормками. Предварительно позаботьтесь о качественном плодородном грунте.
Подкармливаем комплексными минеральными удобрениями. Можно дать петрушке хорошо разведенный птичий помет.
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