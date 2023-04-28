Капуста и другие продукты питания во время беременности, рекомендуемые диетологами

Капуста - это овощ, уложенный с сульфорафаном, который помогает бороться с болезнями. Вы можете потреблять его в сыром виде или в сэндвичах и гамбургерах или добавлять его в свою стандартную смешанную зелень.

Семена тыквы делают невероятные закуски, поскольку они наполнены магнием. Взятие большого количества магния снижает риск выкидыша.

Как новые, так и сушеные сливы помогают облегчить запоры, которые являются наиболее опытным симптомом во время беременности.

Свекла похожа на красный шпинат; они такие же восхитительные и вполне питательные.

Как новая, так и затвердевшая черника невероятны для вашего благополучия. Самое лучшее в этой ягоде - это то, что она доступна в течение всего года. Это повышает вашу память.

Сардины богаты омегой-3 и по существу не имеют никакого намека на ртуть. Они богаты кальцием и, кроме того, содержат железо, магний, фосфор, калий, цинк, медь и марганец и полную линию комплекса витамина В.

Швейцарский мангольд - зеленый зеленый растительный продукт, наполненный каротиноидами, который отлично подходит для поддержания здоровых глаз.

Консервированная тыква или обычная тыква, когда она превращается в суп, обеспечивает вам каротин, который стимулирует вашу иммунную систему. Он дополнительно богат волокном.

Куркума - не просто приличный вкус; он также помогает бороться с болезнью и обладает успокаивающими свойствами.

Корица полезна для контроля уровня глюкозы и холестерина. Добавьте его в свой овес или горячий шоколад, чтобы настойчиво оценить его медицинские преимущества.

Список здоровых продуктов питания во время беременности не заканчивается здесь; во время беременности есть много здоровых продуктов.

Ваш аппетит увеличивается во время беременности, и вы обнаружите, что хотите больше пищи. Тем не менее, это не означает, что вы потребляете просто любое питание на фоне беременности.

Этот список сужает длинный список здоровых вещей, которые нужно есть во время беременности и доверять мне, этот выбор может обеспечить вам кучу божественных удовольствий, которые также приносят пользу вам и благополучию вашего ребенка.