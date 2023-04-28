Блиновскую отправили под домашний арест до конца июня текущего года

Сегодня в Пресненском суде столицы состоялось разбирательство по делу Елены Блиновской.
Блогершу отправили под домашний арест в ее дом на территории элитного поселка "Миллениум Парк" в Подмосковье.
Для нее ввели запрет пользования соцсетями, гаджетами, включая "через третьих лиц".
Примечательно, что все участники процесса женщины (обвиняемая, судья, адвокат).
Во время суда Елена находилась в "аквариуме", так как срок ее 48-часового заключения еще не закончился.
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