Блиновскую отправили под домашний арест до конца июня текущего года

Сегодня в Пресненском суде столицы состоялось разбирательство по делу Елены Блиновской.

Блогершу отправили под домашний арест в ее дом на территории элитного поселка "Миллениум Парк" в Подмосковье.

Для нее ввели запрет пользования соцсетями, гаджетами, включая "через третьих лиц".

Примечательно, что все участники процесса женщины (обвиняемая, судья, адвокат).

Во время суда Елена находилась в "аквариуме", так как срок ее 48-часового заключения еще не закончился.