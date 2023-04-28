Хитрости опытных хозяек, которые помогут продлить и сохранить свежесть продуктов

Лимоны:

Секрет в том, что лимоны дольше хранятся в воде. Помойте их хорошенько, а затем положите в стеклянную банку, лучше побольше, чтобы они не были плотно прижаты друг к другу, залейте водой, закройте крышкой и ставьте в холодильник.

Также лимоны можно хранить в вакуумном зип-пакете в холодильнике.

Авокадо:

Недозрелые авокадо лучше положить в тонкий бумажный пакет или в газету и хранить при комнатной температуре.

Если авокадо созревший, храните его в закрытом полиэтиленовом пакете в холодильнике.

Бананы:

От низких температур и хранения в холодильнике, бананы быстро становятся черными и теряют вкус.

А вот если обернуть хвостики пищевой пленкой или фольгой и в холодильник не убирать, они пролежат на неделю дольше.

Лук и картофель:

В кулинарии прекрасно дополняют друг друга, а вот в сыром виде уживаются плохо.

Если хранить их близко один от другого, лук начинает прорастать и становится несъедобным.

Брокколи и цветная капуста:

Эти овощи любят воду. Хотите, чтобы они дольше были свежими, опустите их ножку в воду, а верхнюю часть накройте влажным полотенцем.

Воду нужно своевременно менять, а полотенце смачивать каждые пару дней. Цветную капусту можно также завернуть в пленку и проделать в ней несколько отверстий, чтобы она дышала.

Сельдерей:

Сохранится дольше, если обернуть его тонкой фольгой и убрать в холодильник.

В пищевой пленке он быстро теряет вкус и становится вялым.

Томаты:

Во-первых, помидоры в холодильнике теряют свои вкусовые качества, так что лучше их туда не класть.

Во-вторых, хранить их следует плодоножкой вверх, т.к. чаще всего портиться они начинают именно вокруг этой области.