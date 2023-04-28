Почему Фаберже делал именно яйца, вопрос который возникает при упоминании этих ювелирных изделий

Яйца Фаберже — это серия ювелирных изделий фирмы знаменитого русского ювелира Карла Фаберже.

В фирме известного ювелира работало 24 мастера высочайшего уровня из нескольких стран. Еще в бытность прославленной фирмы Фаберже само словосочетание "Яйца Фаберже" было равнозначным понятию роскоши и великолепия.

Удивительные по своему дизайну и устройству изделия, стали своеобразным символом и эмблемой богатства и изящества императорского дома самой России.

Самое первое яйцо было создано Карлом Фаберже и его компаньонами еще в 1885 году. Александр III преподнес его в качестве пасхального сюрприза своей любимой жене Марии Федоровне.

Первое яйцо называлось "Курочка": поверхность была покрыта белой эмалью, символизирующей яичную скорлупу, внутри в "желтке", изготовленном из матового золота, и в самом деле пряталась маленькая пестрая курочка, сделанная из цветного золота. Но и это еще не все. Внутри курочки, прямо как в сказке про Кощея Бессмертного, скрывалась изящная цепочка с рубиновым кулоном и крохотная копия короны Российской империи.

Еще в начале XVIII века в Копенгагене искусным ювелиром было изготовлено три подобных яйца.

Во всех трех известных экземплярах были спрятаны курочки, в курочках - короны, в коронах - кольца. И своим оригинальным и удивительным подарком император всего-навсего хотел порадовать дорогую супругу изящным напоминанием прекрасно знакомой безделицей из известной датской королевской сокровищницы.

Императрица до слез была растрогана и очарована чудесным подарком. Сразу после праздника Фаберже был присвоен титул придворного ювелира.

С этого момента ему предстояло изготавливать ежегодно по одному яйцу, обязательно уникальному по дизайну и непременно содержащему внутри какой-то сюрприз.

Николай II, занявший престол следующим, с удовольствием сохранил прекрасную традицию.

Каждую весну он непременно дарил два удивительных подарка двум любимым женщинам: своей овдовевшей матери - Марии Федоровне и своей единственной императрице - Александре Федоровне.