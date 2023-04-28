Приемы, которые стоит применять для того, чтобы клубника была в 2 раза крупнее, чем при обычном выращивании

Первое с чего начнем, - это удобрение, которое следует вносить самым первым в начале весны. Больше всего ягода "любит" раствор коровяка в пропорциях пол-литра на большое ведро. В эту подкормку добавляют также суперфосфат.

А когда станут завязываться цветки, клубнику следует "покормить" раствором нитрофоски.

Раствор диаммофороски нужен в момент, когда ягоды набираются соком.

Все время также нужно наблюдать за листвой. В том случае, если она становится светлой, нужно применить мочевину.

Мульча - второе условие для получения крупной клубники. Ее задача удерживать влагу, не давать сорнякам "забивать" клубничные кусты. Ягоды при этом будут оставаться чистыми.

А еще клубничка приветствует применение допинга в виде препаратов " Гибберллин" или " Гибберсиб".

Удаление усов и достаточное количество солнечного света - вот и все, что нужно для получение богатого урожая крупных ягод клубники.