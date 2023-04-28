Бывалый огородник научил использовать цитрусовые корки для питания рассады и хорошего урожая

Собираем и заготавливаем корки цитрусовых, они могут пойти в компостную кучу или в посадочные ямки. Также кожица апельсинов может подойти для подкормки рассады.
В кожуре есть фосфор, калий, азот и не только. Почвенные полезные микро обитатели будут благодарны за такое угощение.
Они переработают кожуру и превратят в достойное питание для растений. В корках есть и пектин, он еще более активизирует работу почвенных микроорганизмов.
Также пектин хорошо поддерживает почву во влажном состоянии. Пектин забирает лишнюю воду и питательные вещества в ней, при этом набухнет.
Когда почва будет сухой, пектин отдаст ей и воду, и питание.
Корки в рассадных емкостях будут помогать ей расти около месяца, потом перегниют. За это время вырастут сильные корни, растения станут крепче и здоровее.
Подсушиваем корочки на батареях или в духовке, да любым удобным способом. Собираем оболочку апельсинов, мандаринов, лимонов, лаймов, грейпфрутов.
Высушенные корки измельчаем в порошок.
Вносим удобрение в грунт для рассады, на литр грунта 2 ст. л. цитрусовой пудры.
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