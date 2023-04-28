Пересыхание почвы, концентрированные удобрения и удаление листьев без меры - причины появления трещин на помидорах

Полив и его регулярность - один из способов избежать растрескивания томатов.

1 раз в 3-4 дня в 2 захода каждый нужно поливать овощи при ясной погоде. 1 раз в 4-5 дней - при пасмурной.

Удобрение - хватит 20 граммов на большое ведро воды. Передозировка также вредна, как и недостаток.

Удаление листьев - убираются до первого соцветия томатов, но не больше 3-ех листьев в неделю.

Вот такие нехитрые правила, соблюдение которых поможет избежать растрескивания плодов, а также защитит их от такой напасти, как фиторофтороз.