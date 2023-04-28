Дипломатический спор между Россией и Молдовой расширяется

«МИД не будет комментировать абсолютно неприемлемые заявления некоторых российских официальных лиц, но подчеркиваем, что посол России в Молдове Олег Васнецов будет вызван в министерство для того, чтобы сделать заявление по поводу этих заявлений», - говорится в сообщении МИД.

Отношения между двумя странами стали натянутыми с начала конфликта на Украине.

Ранее экс-президент России Дмитрий Медведев раскритиковал нынешнее правительство Молдовы за его антинародную позицию, предположив, что нынешние власти готовы уступить свою страну Румынии.