Принципы посадки и ухода за ежевикой у себя на даче

Ежевика - очень полезная и вкусная садовая ягода. Она обладает жаропонижающим действием, нормализует обмен веществ, способна успокоить нервную систему.

Раньше растение было диким, пока селекционеры не обратили внимание и не облагородили его, получив сорта вкусных ягод без колючек.

Для того чтобы ягода давала урожай, необходим качественный уход.

До посадки кустарника нужно удобрить почву органикой и минералами. Садят культуру весной на расстоянии 2 метров друг от друга.

Кусты ежевики требуют постоянной обрезки. Сначала растение нужно исследовать и, если имеются сломанные ветки, слабые побеги, то нужно их убрать.

В начале осени срезаются побеги, которые давали ягоды, а те, на которых не было плодов, нужно прищипнуть сантиметров на 20.

Интересно, что срезанные побеги также пригодятся. Их нужно сжечь, о прогоревшую золу собрать и после применять для обогащения почвы.