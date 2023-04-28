Франция в апреле обновила рекорд по количеству заключенных в тюрьмах

Жерара Депардье отстранили от продвижения его следующего фильма после обвинений о домогательствах в его адрес

Жерар Депардье, подвергшийся обвинениям в сексуальном насилии, которые он оспаривает, не будет участвовать в продвижении своего следующего фильма «Умами», выпуск которого запланирован на 17 мая, сообщили в пятницу дистрибьютор и продюсер.