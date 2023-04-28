Франция в апреле обновила рекорд по количеству заключенных в тюрьмах

19:51 2023-04-28

Согласно данным Министерства юстиции, опубликованным в пятницу, число заключенных во французских тюрьмах достигло нового исторического рекорда.

На 1 апреля в заключении находились 73 080 человек.

Число заключенных во французских тюрьмах растет третий месяц подряд.

Сообщается, что во многих тюрьмах просто не хватает мест и заключенные страдают от хронической переполненности тюрем.