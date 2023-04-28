Франция в апреле обновила рекорд по количеству заключенных в тюрьмах

На 1 апреля в заключении находились 73 080 человек.
Число заключенных во французских тюрьмах растет третий месяц подряд.
Сообщается, что во многих тюрьмах просто не хватает мест и заключенные страдают от хронической переполненности тюрем.
На 1 апреля в заключении находились 73 080 человек.
Число заключенных во французских тюрьмах растет третий месяц подряд.
Сообщается, что во многих тюрьмах просто не хватает мест и заключенные страдают от хронической переполненности тюрем.
Тарас Медведев
Жерар Депардье, подвергшийся обвинениям в сексуальном насилии, которые он оспаривает, не будет участвовать в продвижении своего следующего фильма «Умами», выпуск которого запланирован на 17 мая, сообщили в пятницу дистрибьютор и продюсер.