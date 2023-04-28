Жерара Депардье отстранили от продвижения его следующего фильма после обвинений о домогательствах в его адрес

«Мы продолжаем защищать этот фильм, и Жерар Депардье не имеет отношения к его продвижению», — написали они в пресс-релизе.

Продюсерская группа стремится, по ее утверждению, «не свести на нет сотни часов работы и значительную энергию, затраченную всеми люди, принимавшие участие в фильме, снятом между Францией и Японией».

После обвинений от актрисы Шарлотты Арно о сексуальном насилии со стороны Депардье заявили еще тринадцать женщин.