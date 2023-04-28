Проволочник на картошке: как победить эту напасть без особых усилий

Опытные дачники садят картофель особым образом. Расстояние между грядками должно составлять не меньше 1 метра.

После посадки землю следует хорошенько разрыхлить. После того как появились всходы в 30 сантиметров, их нужно окучить. Получается достаочно рыхлая земля, чего, напомним, не переносим проволочник.

Что касается затенения (еще одна неприязнь для вредителя), то между рядами раскладывают скошенную траву, за период роста картофеля ее добавляют раза 3.

Она не только создает тень, но и служит в качестве мульчи, удерживая необходимую влагу в почве.