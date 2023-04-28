Бывалый садовод рассказал, как давать помидорам молоко для хорошего урожая

Молоко - источник кальция, магния, калия, фосфора, серы. Недостаток кальция у растений - это первая причина вершинных гнилей. Молоко это может восполнить.

Кроме кальция в молоке есть белок, аминокислоты, полезные для растений. Все вещества хорошо усваиваются томатами.

Давать можно любое молоко: козье, коровье, сухое молоко. Также подойдут продукты из молока, например, сыворотка.

Если нужно подлечить уже загнивающие растения, берите лучше сыворотку. Она содержит молочную кислоту, которая может уничтожать бактерии, провоцирующие гниль.

Также сыворотка содержит кальций и фосфор. Заменить сыворотку может кислая пахта.

Применять будем так: литр молока разводим в 9 литрах воды. Опрыскиваем плоды и листья. Обрабатываем один раз в 10 дней.

Это отличная защита от болезней и способ восполнить дефицит кальция.