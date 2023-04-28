Условия выращивания крепкой и здоровой рассады

Все в курсе, что крепкая и здоровая рассада - залог богатого урожая в будущем.

Первое, что требует особого внимания - это качественный семенной материал. Приобретать семена следует у надежных, проверенных продавцов.

Далее следует подбор грунта. Универсальной почвы не существует, так как каждое растение требует ее разной кислотности, плотности, зернистости.

Общими характеристиками при выборе грунта будут рыхлость и отличная проницаемость воды и воздуха, питательность, уровень кислотности нейтральный (6-7pH).

Соблюдение сроков посева - еще один важный фактор для выращивания рассады. Нельзя передерживать растения дома, а садить их следует ровно в срок. Такие культуры плохо приживаются и много болеют, когда "перемещаются" на грядку.

Также важны правильное освещение, температура в помещении, полив и опрыскивание, подкормки и препараты, сдерживающие рост, если рассада излишне вытягивается.