Условия выращивания крепкой и здоровой рассады

Все в курсе, что крепкая и здоровая рассада - залог богатого урожая в будущем.
Первое, что требует особого внимания - это качественный семенной материал. Приобретать семена следует у надежных, проверенных продавцов.
Далее следует подбор грунта. Универсальной почвы не существует, так как каждое растение требует ее разной кислотности, плотности, зернистости.
Общими характеристиками при выборе грунта будут рыхлость и отличная проницаемость воды и воздуха, питательность, уровень кислотности нейтральный (6-7pH).
Соблюдение сроков посева - еще один важный фактор для выращивания рассады. Нельзя передерживать растения дома, а садить их следует ровно в срок. Такие культуры плохо приживаются и много болеют, когда "перемещаются" на грядку.
Также важны правильное освещение, температура в помещении, полив и опрыскивание, подкормки и препараты, сдерживающие рост, если рассада излишне вытягивается.
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