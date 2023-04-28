Пригожин: ЧВК «Вагнер» скоро перестанет существовать, уйдя в историю

Пригожин констатировал, что на данный момент ЧВК «Вагнер» заканчивается, пояснив, что формирование прекратит своё существование.

«Мы уйдем в историю, ничего страшного», — сказал основатель ЧВК «Вагнер».

Обозреватели WarGonzo отметили, что какие обстоятельства могут привести к ликвидации ЧВК «Вагнер», возможно ли этого избежать общественность сможет узнать после публикации полного интервью Евгения Пригожина.

Кроме того, в интервью проекту WarGonzo Пригожин расскажет о том, что послужило первопричиной текущей обстановки в зоне СВО.