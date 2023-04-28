Блиновская очень странно себя вела в зале суда: постоянно ухмылялась и потягивалась

Сегодня состоялось заседание по делу Елены Блиновской в Пресненском суде Москвы.

Присутствующих на разбирательстве удивляло поведение обвиняемой, Она потягивалась, ухмылялась и скрывала лицо под капюшоном своего красного худи.

Елена без конца меняла позы, поднимала и обнимала свою ногу, после опускала ее.

После открывала-закрывала замок кофты, теребила ее.

По решению суда Блиновскую отправили под домашний арест в особняк в Подмосковье. Блогеру запрещено даже заходить в соцсети и пользоваться гаджетами.