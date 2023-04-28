Психолог Сидорова рассказала, как быстро справиться с панической атакой

Психолог Вероника Сидорова в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказала о тех способах, которые помогут справиться с панической атакой.

Эксперт рекомендует все свое внимание в этот момент перенести на движущийся предмет, стараясь не обращать внимание на все другое вокруг. Это могут быть проезжающие мимо автомобили.

Также поможет с нехорошим состоянием, если поставить ноги на пол, не отрываясь смотреть на свои стопы.

Следющий способ - растереть ладони до такого состояния, чтобы они были горячими, а после словно умыть ими свое лицо. Руки, соприкоснувшись со щеками, помогут вернуться к реальности.

Дыхательные упражнения также помогут справиться с атакой. Речь идет о способе "дышать по квадрату": с одной стороны вдох, с другой - выдох, сверху - пауза, снизу - пауза. Там, где квадрат заканчивается, растянуть губы в улыбке. Требуется 10 повторений такой дыхательной гимнастики.