Психолог Сидорова рассказала, как быстро справиться с панической атакой

Психолог Вероника Сидорова в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказала о тех способах, которые помогут справиться с панической атакой.
Эксперт рекомендует все свое внимание в этот момент перенести на движущийся предмет, стараясь не обращать внимание на все другое вокруг. Это могут быть проезжающие мимо автомобили.
Также поможет с нехорошим состоянием, если поставить ноги на пол, не отрываясь смотреть на свои стопы.
Следющий способ - растереть ладони до такого состояния, чтобы они были горячими, а после словно умыть ими свое лицо. Руки, соприкоснувшись со щеками, помогут вернуться к реальности.
Дыхательные упражнения также помогут справиться с атакой. Речь идет о способе "дышать по квадрату": с одной стороны вдох, с другой - выдох, сверху - пауза, снизу - пауза. Там, где квадрат заканчивается, растянуть губы в улыбке. Требуется 10 повторений такой дыхательной гимнастики.
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