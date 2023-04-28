Нагиев стал ведущим столичной премии Женщина года

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев выступил в качестве ведущего премии "Женщина гоад", которая прошла в Москве, а, если точнее, то в столичном "Crocus City Hall".

Многие были удивлены появлением знаменитости на сцене, так как на протяжении долгого времени шоумен не появлялся на людях.

В марте текущего года стало известно о том, что он ответил отказом вести премию Муз ТВ. Интересен тот факт, что причины принятого решения шоумен озвучивать не стал.

На "Женщине года" появились такие звезды, как Наташа Королева, Катя Лель, Нюша и экс-супруг ведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров в обществе своей новой возлюбленной.