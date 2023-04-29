В новом сезоне сериала «Кухня» Назарова и Нагиева заменят другие актеры

Недавно Ольга Кузьмина, сыгравшая в популярном сериале официантку Настю Фомину, заинтриговала своих поклонников. Актриса выложила в личном микроблоге небольшой ролик, где намекает на новый сезон "Кухни".

Но это еще не все. В том же ролике Ольга показала актерские фургончики, на двери одного из которых значится имя Михаила Боярского, а на другом - Андрея Соколова.

На основании этого ролика многие поклонники предположили, что Боярский заменит на съемках Дмитрия Назарова, который уехал вместе с женой из России, а Соколов - Дмитрия Нагиева, сыгравшего роль хозяина ресторана.

Но пока интрига все еще сохраняется. Доподлинно неизвестно, будет ли отснят новый сезон "Кухни" и какие именно актеры примут в нем участие.

Тем не менее многие фолловеры Ольги Кузьминой считают, что она не зря выложила видео. В нем содержится явный намек на продолжение съемок сериала и участие в нем известных актеров.