ЕС выделит 100 млн евро для компенсации фермерам в споре об импорте сельскохозяйственной продукции из Украины

«Комиссия ЕС достигла базового соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией о сельскохозяйственных и пищевых продуктах из Украины», — написал в пятницу в Twitter комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис.

Соглашение предусматривает отмену «односторонних мер», принятых некоторыми из этих стран в отношении украинской сельхозпродукции.

Киев сможет продолжать экспортировать свою продукцию в третьи страны.

Государства-члены согласились разрешить импорт определенных товаров из Украины без количественных ограничений и без таможенного и официального контроля.

В свою очередь, «чрезвычайные защитные меры» должны вступить в силу для производителей пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Восточной Европе.

Пострадавшие фермеры получают предназначенный для них пакет поддержки в размере 100 миллионов евро.

Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили ввоз зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины в середине апреля.

Они обосновали свой шаг защитой своих отечественных производителей.