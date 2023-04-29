На материковой части Испании в апреле установлен абсолютный температурный рекорд

Температура, зафиксированная на метеостанции в аэропорту этого андалузского города, «стала (...) рекордной температурой на материковой части Испании за апрель», — сообщило Испанское метеорологическое агентство (Aemet) в Twitter.

Предыдущий рекорд для материковой части Испании датируется 2011 годом и был зафиксирован в Эльче на уровне 38,6 градуса.

Этот рекорд, однако, не является абсолютным рекордом для всей Испании, «исторический максимум был зафиксирован в 2013 году на Канарских островах», расположенных у северо-западного побережья Африки. Он был установлен на уровне 40,2 градуса.