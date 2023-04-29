Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер «скоро перестанет существовать»

«На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК «Вагнер» заканчивается, и через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю, ничего страшного, так бывает», — рассказал он ресурсу WarGonzo.

Пока популярный канал опубликовал лишь отрывки большого интервью с Пригожиным и сложно судить о причинах такого решения основателя «Вагнера».

В ближайшее время WarGonzo обещает выложить беседу целиком, чтобы стали известны причины произошедших изменений в судьбе знаменитых «музыкантов».