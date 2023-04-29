Казахстан опроверг информацию о поставках вооружений России

«Касательно распространяющегося видео о передвижении военной техники в Алматы сообщаем, что на данном видео запечатлено передвижение военной техники из центрального региона страны в город Алматы после проведения плановых занятий по боевой подготовке», — пояснили в министерстве.

Эшелоны с военной техникой, шедшие в направление Алма-Аты попали на днях в соцсети на фото и видеоматериалах, и авторы предположили, что готовится поставка соседней стране.

Казахстан неоднократно отмечал, что занимает нейтральную позицию в конфликте.