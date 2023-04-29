Самые эффективные народные средства для подкормки рассады и правила их применения

Первое, с чего следует начать, - это уяснить правила применения действенной подкормки для рассады.

Удобрение следует начинать проводить спустя 2 недели после посадки. На саженцах должно быть 2-3 листочка как минимум.

До высадки на грядку нужно подкормить растения несколько раз, чередуя различные составы.

Перед тем как начать подкармливать рассаду жидким раствором, с вечера нужно ее полить водой.

Для роста здоровых, крепких растений, которые порадуют богатым урожаем, используют как народные средства, так и приобретенные.

Среди народных рассада "уважает" нашатырь. 1 чайную ложку берут на 10 литров воду и поливают культуру под самый корень.

Йод из расчета 1 капля на 3 литра воды ускорит рост саженцев и убережет от болезней. Тут нужно помнить, что йод следует хорошо развести в воде.

Луковая шелуха, зола, яичная скорлупа также являются отличными удобрениеми для неокрепших растений.

1 стакан луковой шелухи заливают 1 литром воды и настаивают в течение 2-ух суток. Далее состав разводится из расчета 1:3. Им поливают рассаду под корень. За такое питание "особое спасибо" скажут помидоры и перцы в период роста.

Следующий рецепт из золы. На 1 столовую ложку древесной золы берем 1 литр воды и даем настоятся 24 часа. Подкормка готова.

Осталась яичная скорлупа. "Очистки" от 4-5 яиц заливают 1, 5 литрами воды и настаивают 3-4 дня в темном месте. Появление неприятного запаха и помутнения настоя - признаки того, что удобрение можно применять.