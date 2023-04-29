Карибский кризис: США отправили АПЛ «Сэм Хьюстон» в турецкий Измир, чтобы завершить секретную сделку с СССР

Военно-воздушные силы США дали операции кодовое название «Pot Pie»: вывод американских ракет «Юпитер» из Италии и Турции, который должен был завершиться в апреле 1963 года.

Это был заключительный этап реализации секретного соглашения, по которому США и Советский Союз урегулировали Карибский кризис, который поставил мир на 13 дней на грань ядерного ада в октябре 1962 года.

Тот факт, что вывод «Юпитер» из Турции был платой за вывод советских ракет с Кубы, не должен был предаваться огласке. В секретной сделке даже не был обещан вывод ракет «Юпитер» из Италии. США добавили его добровольно, чтобы сделать уход из Турции менее заметным. Но Вашингтон столкнулся с трудной задачей сделать действия приемлемыми для союзников, не раскрывая слишком многого военных секретов.

Недавно рассекреченные документы Госдепартамента США выявили новые подробности операции и деликатный характер ее проведения. Архив национальной безопасности, учреждение Университета Джорджа Вашингтона, опубликовал их впервые. Среди них различные телеграммы и служебные записки, свидетельствующие о тех событиях.

В Италии и Турции ракеты «Юпитер» считались важным символом американской безопасности. Это сделало уход сложным дипломатическим вопросом. После того, как министры обороны обеих стран выразили обеспокоенность, президент США Джон Ф. Кеннеди встретился с премьер-министром Италии Аминторе Фанфани в январе 1963 года.

Американцы представили эту акцию как чистую «модернизацию» ядерных сил НАТО и согласились разместить подводные лодки с современными ракетами «Поларис» в Средиземном море и заменить устаревшие ракеты малой дальности «Корпорал» в Италии новыми ракетами «Сержант».

В то время как итальянская сторона фактически согласилась с планами США, турецкий генеральный штаб по-прежнему не желал отдавать «Юпитеры». Официальные лица США выразили внутреннюю обеспокоенность по поводу «кризиса доверия», который может побудить турецкую сторону необоснованно замедлить операцию.

На секретных переговорах, на которых США пообещали туркам увеличение военной помощи, атмосфера улучшилась, так что через несколько недель можно было подписать соглашение о выводе войск.

Но, в отличие от Италии, встречи на высшем уровне глав правительств не было. Скорее, посол США в Анкаре Рэймонд Хэйр и американский генерал Роберт Дж. Вуд сыграли важную роль в трудной задаче по убеждению турок прийти к соглашению. Об этом свидетельствует различная переписка, опубликованная в настоящее время.

Опять же, был подчеркнут аргумент модернизации и особенно размещение Polaris в Средиземном море. Турецкие и итальянские офицеры должны иметь право голоса при выборе целей для ракет, которые могут быть запущены с подводных лодок.

По просьбе Турции США также согласились отправить подводную лодку Polaris к турецким берегам в качестве видимого символа продолжающегося тесного сотрудничества.

Американцы сдержали свое слово: 14 апреля 1963 года, за день до начала вывода «Юпитер» из Турции, в порт Измира с визитом продолжительностью в несколько дней прибыла подводная лодка Polaris USS «Sam Houston».