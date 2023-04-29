Первая подкормка рассады томатов: как и чем

09:36 2023-04-29

Подкормка - наше все. Питание для помидоров, как и для других растений на стадии роста имеет очень большое значение. Особого внимания требует первое удобрение.

Дачники со стажем советуют проводить первую подкормку для рассады помидоров на стадии появления листьев.

Безусловно, можно посетить специализированный магазин и приобрести необходимое средство, но подкормка из дрожжей содержит все необходимые растениям элементы.

Готовят чудо-раствор так: в половине стакана воды растворяют 10 граммов сухих дрожжей и 5 столовых ложек сахара.

Далее отдельно в 1 литре воды растворяют пол-литра золы и настаивают час.

1 таблетку янтарной кислоты растворяют в 1 литре чистой воды.

И, наконец, берем большое ведро, куда наливаем 8 литров воды, а после заливаем все приготовленные настои.

Такой дрожжевой болтушкой подкармливают рассаду помидоров, поливая под каждый корень примерно 250 мл раствора. Накануне внесения удобрения следует полить растение чистой водой.

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