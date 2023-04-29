Первая подкормка рассады томатов: как и чем

Дачники со стажем советуют проводить первую подкормку для рассады помидоров на стадии появления листьев.

Безусловно, можно посетить специализированный магазин и приобрести необходимое средство, но подкормка из дрожжей содержит все необходимые растениям элементы.

Готовят чудо-раствор так: в половине стакана воды растворяют 10 граммов сухих дрожжей и 5 столовых ложек сахара.

Далее отдельно в 1 литре воды растворяют пол-литра золы и настаивают час.

1 таблетку янтарной кислоты растворяют в 1 литре чистой воды.

И, наконец, берем большое ведро, куда наливаем 8 литров воды, а после заливаем все приготовленные настои.

Такой дрожжевой болтушкой подкармливают рассаду помидоров, поливая под каждый корень примерно 250 мл раствора. Накануне внесения удобрения следует полить растение чистой водой.