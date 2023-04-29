Компост, это ценнейшее удобрение, которое применяется как для подкормки, так и для мульчирования

Есть способ, как ускорить созревание. Чтобы за зиму, все ваши отходы переработались в питательные вещества.

Необходимо осенний компост закладывать не в кучи. А вырыть яму и закладывать отходы туда. В зимнее время при промерзании, действие бактерий сильно снижается, в связи с этим помещенный в яму компост дольше сохраняет тепло и процессы идут быстрее.

В продаже есть прекрасное средство «Байкал», о его положительном действии знают все. Хотите, чтобы компост созрел быстрее, полейте отходы «Байкалом».

Осень бывает разная, в сухую погоду следите за тем, чтобы компост был влажным.

Если вам по каким то причинам сложно купить «Байкал», это его можно заменить простым средством. Возьмите старое варенье, добавьте самые обычные дрожжи и воды. Поставьте жидкость бродить. После брожения полейте компостную кучу этим средством.

С наступлением холодов укройте вашу компостную яму.

Вот такие простые советы, помогут вам весной иметь прекрасный компост, который за зиму полностью созреет.