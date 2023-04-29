Крапива творит чудеса на грядках: агроном рассказал, как ее можно эффективно использовать

Профилактика фитофторы у томатов:

Уничтожить грибок фтофторы, при помощи крапивы, конечно не получится, а вот в целях предотвращения его появления, крапива очень даже подходит.

Полив помидор настойкой крапивы, это и подкормка и повышение иммунитета у растений. Дешево, экологично и достаточно эффективно.

Собираю крапиву, замачиваю ее водой и через сутки поливаю получившейся жидкостью помидоры. Хочу заметить, что замачиваю не более чем на 24 часа, в противном случае раствор будет слишком концентрированный.

В 10 литровое воды кладу 1/3 измельченной крапивы, остальное водой.

Зеленая подкормка на основе крапивы:

Зеленый квас, или зеленая подкормка, средство очень хорошее, однако запашек не из приятных.

Многие его готовят в бочках, я на такие подвиги не способна, да и участок у меня не столь большой. Я готовлю его в 5 литровых канистрах.

Заполняю на 1/3 крапивой, кладу ложку варенья или сахара, заливаю водой и ставлю бродить. 5-6 таких канистр мне вполне достаточно, ведь полученную жидкость надо будет разводить, как минимум 1: 8.