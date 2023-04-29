Смехова вслед за Волочковой выложила свое голое фото из бани

Актриса Алика Смехова утверждает, что, когда на душе кошки скребут, она идет в баню, где словно рождается заново.

Звезда экрана, которой 55 лет, выложила в Сеть свой снимок, где позирует обнаженная и без косметики во время водных процедур.

Находясь в купели после бани, она лишь прикрылась веничком. Соответствующее фото артистка выложила на всеобщее обозрение, чтобы полумилионная армия подписчиков смогла оценить естественную красоту своей любимицы.

Безусловно, без сравнения с главной "банщицей" страны Анастасией Волочковой не обошлось, что не понравилось Смеховой. Всех шутников знаменитость послала в баню.