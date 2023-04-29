Для того, чтобы семена перцев хорошо взошли, можно использовать совет

Далее заворачивает прогретые семена во влажную тряпочку и помещает в холодильник на 2 часа. После таких перепадов температуры на 2 часа замачивает семена в стимуляторе роста и сажает в почву.

По ее утверждению, семена перцев всходят быстрее, растут дружно и становятся более стойкими к различным заболеваниям.

Простым методом повышения урожая картофеля поделился читатель:

Я его в прошлом сезоне опробовала и даже при слишком жарком лете, урожай у меня был отменный.

Для того, чтобы повысить урожай картофеля я применяю следующий способ. Через три недели после того, как картофель зацвел.

Я надламываю стебли. Надломы произвожу примерно на уровне 15 см. от земли. Надламываю так. Чтобы ботва поникла.

При таком методе, питательные вещества не поступают больше к ботве, а идут в клубни. За счет этого, клубни хорошо наливаются и урожай получается повышенный».