Для того, чтобы семена перцев хорошо взошли, можно использовать совет

10:05 2023-04-29

Метод прогревания: Делается водяная баня и помещаются в нее семена перцев в марлевом мешочке. Держим их 20 минут в паровой бане.

Далее заворачивает прогретые семена во влажную тряпочку и помещает в холодильник на 2 часа. После таких перепадов температуры на 2 часа замачивает семена в стимуляторе роста и сажает в почву.

По ее утверждению, семена перцев всходят быстрее, растут дружно и становятся более стойкими к различным заболеваниям.

Простым методом повышения урожая картофеля поделился читатель:

Я его в прошлом сезоне опробовала и даже при слишком жарком лете, урожай у меня был отменный.

Для того, чтобы повысить урожай картофеля я применяю следующий способ. Через три недели после того, как картофель зацвел.

Я надламываю стебли. Надломы произвожу примерно на уровне 15 см. от земли. Надламываю так. Чтобы ботва поникла.

При таком методе, питательные вещества не поступают больше к ботве, а идут в клубни. За счет этого, клубни хорошо наливаются и урожай получается повышенный».

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