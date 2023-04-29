Украинские беженцы охотно работают в индустрии гостеприимства в Германии

По данным Северного регионального управления агентства занятости, на конец 2022 года в отелях и ресторанах земли работало 1008 человек. В феврале 2022 года в отрасли работало всего 142 украинца.

Президент ассоциации отелей и ресторанов Dehoga в Мекленбурге-Передней Померании Ларс Шварц также подтверждает эти данные. По его словам, из-за международного характера отрасли и того факта, что украинцы уже работали в индустрии гостеприимства на северо-востоке, интеграция новой рабочей силы была сравнительно легкой.

У беженцев есть большая потребность быстро найти работу. Поскольку многие рабочие места в индустрии гостеприимства не требуют какой-либо подготовки и могут быть изучены во время работы, они пользуются спросом.

По словам Шварца, необходимо оговорить одно условие, которое не везде соблюдается — это возможность ухода за детьми. По данным Агентства занятости, в сентябре 2022 года 799 украинцев были трудоустроены в отрасли на работах, облагаемых социальными отчислениями, а 209 — неполной занятости.

По оперативным данным, всего в этой земле трудоустроено 3200 украинцев. До войны их было чуть больше 1200.